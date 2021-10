La controversa novità per inviare “regali” con Amazon Prime

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 4 ottobre 2021) L’online è la nuova anima del commercio. Negli ultimi anni i portali per comprare e vendere prodotti (di ogni tipologia) si sono moltiplicati, ma ce n’è sempre uno che continua a mantenere il monopolio. E, anche per farecontinua a essere il sito preferito da milioni di persone. Adesso, però, negli Stati Uniti è arrivata unache potrebbe far storcere il naso per via delle sua caratteristiche principali. LEGGI ANCHE >ha lanciato Astro, il suo primo robot (tra mille perplessità)le chiama “nuove strade perun regalo“. Ma di cosa si tratta? Innanzitutto occorre contestualizzare la notizia: questa, per il momento, non riguarda il mercato italiano (e neanche quello europeo). Queste nuove strade ...