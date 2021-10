Inter e Milan ci provano: super colpo a zero per l’attacco! (Di lunedì 4 ottobre 2021) Molti club stanno già pensando alla prossima sessione estiva di calciomercato: tra questi ci sono Inter e Milan, pronte a rinforzare le rispettive rose. In particolare i due club vorrebbero regalare a Inzaghi e Pioli un nuovo bomber. Inter E Milan CI provano: ARRIVA A zero Inter Milan Belotti Il nome nel mirino delle due società Milanesi è quello di Andrea Belotti del Torino: il capitano granata, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno e non ha l’accordo per il rinnovo. La pausa nazionali potrebbe aiutare ma secondo quanto rivelato da Tuttosport in casa Torino non filtra particolare ottimismo. Inter e Milan sarebbero, poi, pronte ad affondare il colpo e assicurarsi ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 4 ottobre 2021) Molti club stanno già pensando alla prossima sessione estiva di calciomercato: tra questi ci sono, pronte a rinforzare le rispettive rose. In particolare i due club vorrebbero regalare a Inzaghi e Pioli un nuovo bomber.CI: ARRIVA ABelotti Il nome nel mirino delle due societàesi è quello di Andrea Belotti del Torino: il capitano granata, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno e non ha l’accordo per il rinnovo. La pausa nazionali potrebbe aiutare ma secondo quanto rivelato da Tuttosport in casa Torino non filtra particolare ottimismo.sarebbero, poi, pronte ad affondare ile assicurarsi ...

Advertising

FBiasin : “7su7, #Napoli da scudetto” “#Milan maturo: è da scudetto” “#Inter ancora favorita per lo scudetto” “Scudetto? Atte… - pisto_gol : Dopo 6gg l’Inter, che nello scorso campionato aveva la miglior difesa, è 5^ per gol subiti (7) dietro Napoli Milan… - pisto_gol : Nap-Cag 2:0 6^vittoria, miglior difesa (2gol) miglior diff.reti (+14): il Napoli di Spalletti vola in classifica… - elliott_il : @milan_corner @levii________ @AnfetaMilan @Maicuntent1986 Strano che non ha sta cercando di solvere lo stesso miste… - manoACM1899 : RT @SoloMilan68: In un incontro congiunto tra i rappresentanti delle tifoserie twitter di Inter, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta e… -