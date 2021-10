Incendio Ponte di Ferro | ipotesi fiamme partite da un fornelletto a gas

(Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Sarebberoda un ritrovo di fortuna, probabilmente abitato da alcuni clochard, leche hanno coinvolto ildi, nel quartiere romano dell'Ostiense nella notte tra sabato e domenica. Il giaciglio si trova proprio sotto la struttura andata parzialmente distrutta a causa del rogo. Nell'informativa inviata alla procura di Roma da carabinieri e vigili del fuoco sono allegate alcune immagini in cui si vede una gas da cui potrebbe essere partito l'. Nell'ambito dell'inchiesta, che punta a chiarire le cause del rogo, potrebbe essere disposta una consulenza tecnica.

emergenzavvf : ?? #Roma, #incendio Ponte dell’Industria, fiamme spente dai #vigilidelfuoco. L’#incendio ha interessato principalmen… - emergenzavvf : #Roma, #incendio Ponte dell’Industria: concluso alle 4 l’intervento dei #vigilidelfuoco, dichiarato inagibile il po… - GassmanGassmann : Incendio colpisce il famoso ponte di ferro di Roma ,facendone crollare le passerelle laterali… impressionante. - Giancar70336148 : RT @kiara86769608: Giuseppe Conte Cara Giorgia, anche oggi hai continuato a fare propaganda durante il silenzio elettorale attaccando Virg… - marcoliviaroma : Effetti collaterali dell'incendio del ponte di ferro:s'é bruciato il cavetto che collegava watsapp Instagram e Face… -

Molti cittadini si sono recati aldi Ferro all'indomani dell'per vedere il terribile accaduto di persona: altissima la loro preoccupazione. Argomenti trattatidi Ferro a Roma: la preoccupazione dei cittadini sul trafficodi Ferro a Roma: la testimoniza dei reisdentidi Ferro a Roma, Italgas: 'Non alimentato dalle ...Rogo deldell'Industria: si indaga contro ignoti percolposo e per delitti contro la pubblica incolumità Dal canto suo la Procura (che indaga contro ignoti percolposo e per ...Si indaga per incendio colposo. In due foto il fornelletto e le pentole alla base delle fiamme che hanno devastato la struttura metallica. Nel video dei pompieri il rogo che prende piede dall’accampam ...All’indomani dell’incendio scoppiato tra i quartieri Ostiense e Marconi a Roma che ha visto prendere fuoco il Ponte dell’Industria, alcuni cittadini si sono recati sul posto per vedere di persona l’ac ...