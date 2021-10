Il vocabolario base di un immenso non-sapere

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 ottobre 2021) La prima volta che ho letto Questonon. Conversazioni con alberi, animali e il cuore umano di Chandra Candiani mi ha emozionato la storia del tapiro (col piccolo al seguito) da lei osservato in una sorta di riserva in cui erano ricoverate varie specie di animali in via di estinzione. Il tapiro – racconta – camminava tra il fango senza badare ad altro che alla sua meta, come se fosse una chiesa: un “contenitore di sacralità” tenuto in vita alla stregua di un museo, in equilibrio sottile fra la vita e la morte. Non era indifferenza la sua, il, tapiro era altrove, nella memoria della sua vera vita perché apparteneva a un mondo – conclude Chandra – che non c’è già più. Mi aveva fatto pensare, quel tapiro al fatto che non è solo il suo di mondo a non esserci più. Forse noi stessi siamo dei superstiti certo sappiamo che abbiamo comunque ...