Far Cry 6 bloccato a 30 fps, ma AC Valhalla si aggiorna a 60 fps (Di lunedì 4 ottobre 2021) A pochi giorni dall’uscita di Far Cry 6 Ubisoft ha fatto sapere che al contrario della versione per console next-gen, dove il gioco girerà a 60 fps, su Stadia girerà a 30 fps come per console old-gen. Durante lo sviluppo, il nostro obiettivo è stato quello di ottenere il massimo dalla nuova generazione di console, assicurandoci che non andasse a scapito di altre piattaforme o dell’hardware della generazione precedente. Il team ha compiuto un enorme sforzo per garantire che ogni piattaforma abbia la migliore esperienza possibile che possiamo offrire, con le console di nuova generazione che raggiungono 60 FPS a 4K e 30 FPS su Stadia e console precedenti. Ubisoft Stando a quanto dichiarato Ubisoft ha effettuato questa scelta per garantire la migliore esperienza possibile su ogni console e piattaforma, ma siamo sicuri che Stadia non sia in grado di supportare i 60 fps? Ubisoft ... Leggi su g-stadia (Di lunedì 4 ottobre 2021) A pochi giorni dall’uscita di Far Cry 6 Ubisoft ha fatto sapere che al contrario della versione per console next-gen, dove il gioco girerà a 60 fps, su Stadia girerà a 30 fps come per console old-gen. Durante lo sviluppo, il nostro obiettivo è stato quello di ottenere il massimo dalla nuova generazione di console, assicurandoci che non andasse a scapito di altre piattaforme o dell’hardware della generazione precedente. Il team ha compiuto un enorme sforzo per garantire che ogni piattaforma abbia la migliore esperienza possibile che possiamo offrire, con le console di nuova generazione che raggiungono 60 FPS a 4K e 30 FPS su Stadia e console precedenti. Ubisoft Stando a quanto dichiarato Ubisoft ha effettuato questa scelta per garantire la migliore esperienza possibile su ogni console e piattaforma, ma siamo sicuri che Stadia non sia in grado di supportare i 60 fps? Ubisoft ...

