Facebook, WhatsApp e Instagram down: blackout globale per i social di Mark Zuckerberg

blackout globale per i social network di Mark Zuckerberg. È successo lunedì 4 ottobre intorno alle ore 18,00, quando in tutto il mondo server di Facebook, WhatsApp e Instagram sono crollati rendendo di fatto inacessibili le tre piattaforme per gli utenti. "Impossibile raggiungere il sito" la scritta che è comparsa sugli schermi dei dispositivi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - rtl1025 : ?? Problemi per #WhatsApp, #instagram e #Facebook. A segnalarli gli utenti su #Twitter, ma anche il sito… - justmemimi_ : RT @fallingforharre: a che serve instagram, whatsapp e Facebook quando hai loro: #instagramdown #whatsappdown - _unstoppablexx_ : MIA MAMMA STA CHIAMANDO LE SUE AMICHE DISPERATA PER FACEBOOK E WHATSAPP IN DOWN -