Elezioni comunali a Salerno 2021 | risultati | exit poll e candidati

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Donnemagazine.it segue lo spoglio in diretta e riferisce in tempo reale idelle. su Donne Magazine.

fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - repubblica : Elezioni comunali: secondo gli exit poll a Milano il centrosinistra con Sala è in testa (54-58%)… - masterofmate : RT @fattoquotidiano: RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi exit… - sologiuma : RT @baffi_francesco: #Elezioni2021 Il #CessoDestra esce con le ossa rotte ( Calabria e la nera Trieste a parte...). Ora la Meloni incolperà… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Napoli, il dato sull'affluenza peggiore di sempre Così come in altre grandi città italiane, anche a Napoli lefanno segnare l'affluenza peggiore di sempre per il primo turno delle...2021, le proiezioni ROMA ENRICO MICHETTI 30.3% ROBERTO GUALTIERI 27.4% VIRGINIA RAGGI 18.9% CARLO CALENDA 18.6% MILANO GIUSEPPE SALA 56% LUCA BERNARDO 33.9% NAPOLI GAETANO MANFREDI 62.4% ...Raggiunta la percentuale di votanti del 61,34%, Antonello Murgia si conferma sindaco per il suo terzo e ultimo mandato, con una nuova squadra che guarda al futuro del paese. Eletti anche i consiglieri ...Il candidato sindaco ha finora ottenuto 903 voti, seguito da Eugenia Tersigni con 653 e da Altobelli - per fermarsi ai primi 3 dei 5 in campo - con 563 ...