Elezioni comunali 2021 in provincia di Lecco | i risultati Chi sono i sindaci eletti

(Di lunedì 4 ottobre 2021), 4 ottobre" Si è votato in 21 paes i di 70.580 abitanti in tutto, 58.578 elettori, 65 sezioni, 42 candidatia capo di altrettante liste e 462 aspiranti consiglieri. Tra i ...

lorepregliasco : Sono elezioni comunali, contano le persone e le dinamiche locali, ok. Ma l'impressione è che il centrodestra stia r… - fattoquotidiano : Elezioni comunali Roma, "Ciao Virgì": il tweet sfottò di Fratelli d'Italia a Virginia Raggi cancellato dopo le prim… - fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti'

137 sezioni scrutinate sulle 884 complessive, ma abbiamo già una risposta sulle elezioni di Napoli 2021 : il nuovo sindaco sarà Gaetano Manfredi . Il candidato giallorosso ha superato il 60% secondo tutte le proiezioni e i dati reali lo quotano al 65,47%. L'affluenza di queste elezioni a Castellarano è pari al 55.7%, quasi in linea con la media nazionale e regionale, 4.3% punti in meno delle elezioni 2016. Elezioni a Piano di Sorrento. Trionfa Salvatore Cappiello, candidato sindaco della lista "Fortemente Piano". Sconfitto il primo cittadino uscente Vincenzo Iaccarino della civica "Piano nel Cuore".