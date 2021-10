Elezioni comunali 2021, chi ha vinto e chi ha perso: i dati veri (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tutti i risultati delle prime proiezioni di voto nelle città più importanti d'Italia, che, con il proseguire dello scrutinio delle schede, ci darà il quadro con tutti i vincitori e ... Leggi su today (Di lunedì 4 ottobre 2021) Tutti i risultati delle prime proiezioni di voto nelle città più importanti d'Italia, che, con il proseguire dello scrutinio delle schede, ci darà il quadro con tutti i vincitori e ...

Advertising

fanpage : #ElezioniAmministrative2021, un audio inquietante diffuso a Salerno:'Sappiamo dove voti' - fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - repubblica : Elezioni comunali: secondo gli exit poll a Milano il centrosinistra con Sala è in testa (54-58%)… - Mr_Tozzo : RT @repubblica: Elezioni comunali: secondo le ultime proiezioni a Roma Michetti (centrodestra) è dato al 30,3% e Gualtieri (centrosinistra)… - yahoo_italia : Il patron del Monza si è recato al seggio della scuola di via Fratelli Ruffini per le elezioni amministrative dei c… -