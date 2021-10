Calabria, chi vince le elezioni Regionali? Occhiuto in testa (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si vota per eleggere il presidente della Regione Calabria: il candidato del centrodestra sembra lanciato verso una vittoria netta: ecco i primi ... Leggi su today (Di lunedì 4 ottobre 2021) Si vota per eleggere il presidente della Regione: il candidato del centrodestra sembra lanciato verso una vittoria netta: ecco i primi ...

Advertising

brandobenifei : Un fortissimo in bocca al lupo ai candidati del @pdnetwork e della coalizione di csx. Sfide importanti in tante ci… - francesco050607 : In #Calabria i calabresi hanno di nuovo votato per chi vuole togliere il reddito di cittadinanza ??complimenti - Airone_Azzurro : RT @TaniuzzaCalabra: Solo chi non conosce la Calabria si può stupire della vittoria di Occhiuto. Cosa che noi qua davamo certa da quando ha… - carlottasiani1 : @Marcell77640487 A Roma, c’è ancora speranza di vincere.. in Calabria, la destra stravince, chi se ne frega di Milano ?? - massimolox : @itsriavale @TaniuzzaCalabra Dipende da chi promette di più se no in Calabria c’è sempre stata alternanza csx cdx -