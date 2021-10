Borsa: Milano chiude in ribasso ( - 0,6%) (Di lunedì 4 ottobre 2021) Chiusura in ribasso per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha perso lo 0,6% a 25.460 punti. . 4 ottobre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) Chiusura inper Piazza Affari. Il Ftse Mib ha perso lo 0,6% a 25.460 punti. . 4 ottobre 2021

