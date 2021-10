Bianca Atzei è assente dai social: la cantante spiega perchè (Di lunedì 4 ottobre 2021) Con una storia sul suo profilo Instagram, Bianca Atzei ha reso noto di star attraversando giorni difficili e tristi e per questo è assente Una comunicazione inaspettata e improvvisa quella di Bianca Atzei che direttamente sul suo profilo Instagram spiega ai fans perchè è assente dai social. Eppure, dopo l’ultimo post nel quale ringraziava Marco Masini per averla invitata a festeggiare il traguardo di carriera raggiunto, la cantante non ha più postato nulla o condiviso qualcosa con i followers. A distanza di tempo, Bianca Atzei è tornata sul suo profilo Instagram per spiegare perchè. In una storia ha scritto: “Sono assente da qualche ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Con una storia sul suo profilo Instagram,ha reso noto di star attraversando giorni difficili e tristi e per questo èUna comunicazione inaspettata e improvvisa quella diche direttamente sul suo profilo Instagramai fansdai. Eppure, dopo l’ultimo post nel quale ringraziava Marco Masini per averla invitata a festeggiare il traguardo di carriera raggiunto, lanon ha più postato nulla o condiviso qualcosa con i followers. A distanza di tempo,è tornata sul suo profilo Instagram perre. In una storia ha scritto: “Sonoda qualche ...

