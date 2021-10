Advertising

Davide57768422 : RT @Napoli_Report: Ecco il video del simpatico siparietto tra #Spalletti e #Muorinho a @DAZN_IT. ??@teddi28 - Spazio_Napoli : Siparietto tra Mourinho e Spalletti: 'Devi perdere la prossima partita' - zavar0v : RT @Napoli_Report: Ecco il video del simpatico siparietto tra #Spalletti e #Muorinho a @DAZN_IT. ??@teddi28 - siamo_la_Roma : ??Divertente siparietto tra #Mourinho e #Spalletti nel post partita (VIDEO) ?? 'Vuoi vincerle tutte? Devi perdere la… - DaniOcean12 : RT @4n1mo51t1som1n4: Il siparietto tra Mou e Lucio. -

Ultime Notizie dalla rete : Siparietto tra

Infatti, più volteuncomico e l'altro, l'attrice non si è lasciata sfuggire l'occasione di definire 'bullo' Malgioglio. Il cantautore dal canto suo ha mantenuto la linea, con ironia ...Ili prof continua finché Maria De Filippi non presenta Anna Valle per la promozione della fiction Luce dei miei occhi . La conduttrice saluta poi il pubblico e da appuntamento alla ...Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, schiaffi in diretta: è successo per davvero, resterete anche voi increduli dinanzi a questo siparietto.Alba Parietti Vs Cristiano Malgioglio. Continuano le scintille tra la concorrente e l’inflessibile giudice dell’attuale edizione di ...