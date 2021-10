Ponte di ferro: Anzaldi, 'diventi Ponte delle Donne in ricordo fucilate da nazisti' (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Sarebbe ancor più bello e doveroso che un gruppo di cittadini, anche in conseguenza dell'incidente di ieri, chiaramente conseguenza e simbolo della cattiva gestione del territorio, delle strutture e delle emergenze, chiedesse al nuovo sindaco di Roma di cambiare il nome al Ponte dell'Industria (che peraltro non ha più un significato in quel posto) in Ponte delle Donne. Sarebbe una decisione giusta ma tardiva che farebbe bene al ricordo di quelle dieci eroine e soprattutto farebbe bene alla nostra società e al nostro futuro. Speriamo". E' quanto scrive il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi in un intervento su Huffington Post, a proposito del rogo al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Sarebbe ancor più bello e doveroso che un gruppo di cittadini, anche in conseguenza dell'incidente di ieri, chiaramente conseguenza e simbolo della cattiva gestione del territorio,strutture eemergenze, chiedesse al nuovo sindaco di Roma di cambiare il nome aldell'Industria (che peraltro non ha più un significato in quel posto) in. Sarebbe una decisione giusta ma tardiva che farebbe bene aldi quelle dieci eroine e soprattutto farebbe bene alla nostra società e al nostro futuro. Speriamo". E' quanto scrive il deputato di Italia Viva Michelein un intervento su Huffington Post, a proposito del rogo al ...

