Maldini: “Quello che sta provando Daniel l’ho provato anche io. I pregiudizi e tanta pressione dato il cognome” (Di domenica 3 ottobre 2021) Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, si è così espresso a DAZN nel pre Atalanta-Milan, parlando anche del momento magico del figlio Daniel. Queste le sue parole: “Il goal di Daniel mi ha creato un’emozione particolare, un misto di soddisfazione paterna e anche sportiva. Quello che lui sta provando è Quello che provavo io, con tanti pregiudizi e tanta pressione. Sono contento di questo momento”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 3 ottobre 2021) Paolo, direttore dell’area tecnica rossonera, si è così espresso a DAZN nel pre Atalanta-Milan, parlandodel momento magico del figlio. Queste le sue parole: “Il goal dimi ha creato un’emozione particolare, un misto di soddisfazione paterna esportiva.che lui stache provavo io, con tanti. Sono contento di questo momento”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

