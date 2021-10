Immigrazione | strage 3 ottobre | 8 anni fa 368 morti naufragio Lampedusa

(Di domenica 3 ottobre 2021)(AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Ottofa ildiin cui morirono 368 migranti. L'imbarcazione libica usata per il trasporto di uomini, donne e bambini si inabissò a poche miglia dal porto dell'Isola delle Pelagie. Ilha provocato 368accertati e circa 20 dispersi presunti, numeri che la ricordano come una delle più gravi tragedie nel mar Mediterraneo. I superstiti salvati furono 155, di cui 41 minori: 40 non accompagnati e uno solo con la famiglia. Il barcone, un peschereccio lungo circa 20 metri, era salpato dal porto libico di Misurata il primo2013, con a bordo migranti di origine eritrea e etiope. La barca era giunta a circa mezzo miglio dalle costene quando i motori si bloccarono, poco ...

Il Paese che ha accolto il maggior numero di stranieri risulta essere l'Italia, seguita da Spagna (27.320. Grecia (5.233), Cipro (1.515) e Malta (464). L' Organizzazione Internazionale per la Migrazio ...