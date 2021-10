Il dossier che fa tremare la Chiesa in Francia: «Dal 1950 a oggi migliaia di pedofili tra preti e collaboratori» (Di domenica 3 ottobre 2021) «migliaia di pedofili hanno operato all’interno della Chiesa cattolica francese dal 1950». La pesante dichiarazione arriva da Jean-Marc Sauve, il capo di una commissione d’inchiesta indipendente (Ciase) che fra pochi giorni pubblicherà un corposo dossier sugli abusi sessuali all’interno della Chiesa francese. Ex vicepresidente del Consiglio di Stato e segretario di diversi governi, Sauve, 72 anni, ha dedicato un anno e mezzo a raccogliere testimonianze e soprattutto documenti che farebbero emergere uno dei più grandi scandali che riguarda prelati e collaboratori della Chiesa a livello mondiale. Si tratta di circa 3.200 preti e altri membri religiosi ritenuti colpevoli di pedofilia. Una stima che Sauve ha definito «al ... Leggi su open.online (Di domenica 3 ottobre 2021) «dihanno operato all’interno dellacattolica francese dal». La pesante dichiarazione arriva da Jean-Marc Sauve, il capo di una commissione d’inchiesta indipendente (Ciase) che fra pochi giorni pubblicherà un corpososugli abusi sessuali all’interno dellafrancese. Ex vicepresidente del Consiglio di Stato e segretario di diversi governi, Sauve, 72 anni, ha dedicato un anno e mezzo a raccogliere testimonianze e soprattutto documenti che farebbero emergere uno dei più grandi scandali che riguarda prelati edellaa livello mondiale. Si tratta di circa 3.200e altri membri religiosi ritenuti colpevoli dia. Una stima che Sauve ha definito «al ...

