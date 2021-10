Guy Pearce | Dopo Priscilla stavo per uccidere qualcuno | mi presi 18 mesi di pausa

Leggi su movieplayer

(Di domenica 3 ottobre 2021)l'uscita nelle sale di- La regina del deserto, Guydecise di prendersi ben 18di: l'attore temeva di essere sul punto di ''. Guyaver girato- La regina del deserto, decise di utilizzare la pellicola come biglietto da visita a Hollywood e da quel momento la sua vita e la sua carriera cambiarono per sempre: gli furono proposti film come LA Confidential e Memento e prima della fine del secolo l'attore ebbe un'esaurimento nervoso. Durante un'intervista, pubblicata il 2 ottobre 2021 sul The Independent,ha dichiarato: "Quando mi sono trasferito in America era ancora molto insicuro, non credevo in me stesso, nel mio lavoro ed ...