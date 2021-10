Cuciniamo insieme | bocconcini golosi con porcini e ovoli

Leggi su panorama

(Di domenica 3 ottobre 2021) Nell'attesa del generale inverno ci siamo immersi nell'autunno e abbiamo pensato una ricetta che mettetutti i sapori del bosco e della campagna e che si incarica di render protagonisti i funghi con la loro turgida fragranza. Nell'attesa - per nulla trepidante - del generale inverno ci siamo immersi nell'autunno, nella stagione dei profumi e per colonna sonora abbiamo scelto una canzone struggente, bellissima: Generale, appunto di Francesco De Gregori, perché ormai ci sono solo «silenzi e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale». Così abbiamo pensato una ricetta che mettetutti i sapori del bosco e della campagna e che si incarica di render protagonisti i funghi con la loro turgida fragranza. Ma attenzione; non vi fidate: se non siete esperti non li raccogliete, se siete esperti ...