Baresi: «C'è un giocatore di Serie A in cui mi rivedo» (Di domenica 3 ottobre 2021) Baresi: «C'è un difensore in Serie A in cui mi rivedo. Chiellini e Bonucci non mollano, ma lui mi piace molto» Nel corso della trasmissione 90° minuto in onda su RaiDue, l'ex difensore del Milan Franco Baresi è intervenuto in collegamento per parlare delle squadre in lotta per lo scudetto. La bandiera rossonera ha risposto anche a una particolare domanda rivoltagli dallo studio: «In che difensore mi rivedo oggi? Chiellini e Bonucci non mollano, ma oggi mi piace molto Bastoni. Poi c'è anche Romagnoli, lui è un bravo difensore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

