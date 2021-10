Asti. Tredicenne muore incastrato nel divano letto di casa

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 3 ottobre 2021) Una tragedia immensa, un lutto terribile ha colpitodove unè mortoneldi. Il giovane, nativo del Senegal, abitava con il padre in via Zangrandi. In base ad una prima ricostruzione sarebbe morto con la testa incastrata neldel soggiorno. È rimasto intrappolato e non è più riuscito a liberarsi dalche si è chiuso improvvisamente. Ilfrequentava la terza media ad. Al momento dell’incidente era ada solo perché il papà era tornato in Senegal. Il corpo è stato rinvenuto da un cugino che era andato a trovarlo e ha poi dato l’allarme.