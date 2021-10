Ascolti Tv 2 ottobre: Tu si que vales si prende un quarto della platea e distanzia Amadeus in versione Suzuki. Poi i telefilm di Rai2 (Di domenica 3 ottobre 2021) Dominano le ammiraglie. Vantaggio più ampio di sette giorni prima per Maria De Filippi su Arena Suzuki, con lo show evento di Amadeus che comunque si avvicina al 20% C’era il calcio della Serie A, sabato 2 ottobre, con una destabilizzante Sassuolo-Inter in griglia su Sky e Dazn in prima serata, dopo che al pomeriggio il derby Torino-Juventus era andato in onda in streaming senza blocchi o interruzioni gravi. In prime time Rai1 ha trasmesso il secondo appuntamento con lo show nostalgico Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80, con Amadeus sul palco con tanti amici e cantanti e Canale5 ha riproposto Tu si que vales, che si è presentato con la solita squadra rodatissima. Il family film di Italia 1 (Pets 2 Vite da animali), la pellicola cult di Rete 4 (Agente 007 Missione Goldfinger) e ... Leggi su tvzoom (Di domenica 3 ottobre 2021) Dominano le ammiraglie. Vantaggio più ampio di sette giorni prima per Maria De Filippi su Arena, con lo show evento diche comunque si avvicina al 20% C’era il calcioSerie A, sabato 2, con una destabilizzante Sassuolo-Inter in griglia su Sky e Dazn in prima serata, dopo che al pomeriggio il derby Torino-Juventus era andato in onda in streaming senza blocchi o interruzioni gravi. In prime time Rai1 ha trasmesso il secondo appuntamento con lo show nostalgico Arena‘60 ‘70 ’80, consul palco con tanti amici e cantanti e Canale5 ha riproposto Tu si que, che si è presentato con la solita squadra rodatissima. Il family film di Italia 1 (Pets 2 Vite da animali), la pellicola cult di Rete 4 (Agente 007 Missione Goldfinger) e ...

