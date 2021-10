40 anni dalla laurea. La dottoressa Giuseppina Volpe si racconta (Di domenica 3 ottobre 2021) di Vincenzo Leone Nata e cresciuto a Salerno. dottoressa Giuseppina Volpe. Pediatra. Riceve il riconoscimento in merito ai 40 anni di laurea ed esperienza come medico. Vivendo in prima persona i cambiamenti, riporta la sua esperienza e racconta del premio. “Il premio di oggi, è il coronamento di anni di esperienza e crescita professionale nel corso degli anni. Questo percorso, ha visto il mondo della medicina trasformarsi molto. Le metodiche diagnostiche sono cambiate, come la metodologia di approccio con l’ammalato. Io sono una pediatra di base. Non sono ospedaliera ma ho potuto osservare in prima persona il mutamento e i traguardi della scienza. Soprattutto per quanto riguarda le malattie infettive. La diagnostica, principalmente, ha fatto davvero ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 3 ottobre 2021) di Vincenzo Leone Nata e cresciuto a Salerno.. Pediatra. Riceve il riconoscimento in merito ai 40died esperienza come medico. Vivendo in prima persona i cambiamenti, riporta la sua esperienza edel premio. “Il premio di oggi, è il coronamento didi esperienza e crescita professionale nel corso degli. Questo percorso, ha visto il mondo della medicina trasformarsi molto. Le metodiche diagnostiche sono cambiate, come la metodologia di approccio con l’ammalato. Io sono una pediatra di base. Non sono ospedaliera ma ho potuto osservare in prima persona il mutamento e i traguardi della scienza. Soprattutto per quanto riguarda le malattie infettive. La diagnostica, principalmente, ha fatto davvero ...

