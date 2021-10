VIDEO Valentino Rossi | caduta nel Q1 | la scivolata del Dottore ad Austin

Leggi su oasport

(Di sabato 2 ottobre 2021) Confidava in un sabato di ben altra fatturaad. Il “”, invece, prosegue nel suo momento complicato anche al termine delle qualifiche del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il pilota del team Yamaha Petronas ha, infatti, chiuso le sue qualifiche già nella Q1, e nel modo peggiore, ovvero finendo nella ghiaia della pista texana. Per il nove volte campione del mondo la giornata si è conclusa con un 2:04.699 con un distacco di ben 1.1 secondi dal passaggio alla Q2. Un ennesimo risultato negativo, che collocherà il nativo di Tavullia nella ventesima casella della griglia, con il solo Danilo Petrucci alle sue spalle. In poche parole, il finale di carriera del portacolori del team ...