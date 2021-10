Taranto: incendio in un palazzo, morta una donna Immobile evacuato (Di sabato 2 ottobre 2021) incendio in un palazzo di viale Magna Grecia a Taranto. È deceduta una donna di 90 anni, Anna Vinci guerra, per il rogo sviluppatosi nella sua casa. Salvi il nipote di dieci anni ed il cane. Cause del rigo da dettagliare. L’Immobile è stato evacuato. (foto: tratta da Google naps, non strettamente connessa alla notizia) L'articolo Taranto: incendio in un palazzo, morta una donna <small class="subtitle">Immobile evacuato</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 2 ottobre 2021)in undi viale Magna Grecia a. È deceduta unadi 90 anni, Anna Vinci guerra, per il rogo sviluppatosi nella sua casa. Salvi il nipote di dieci anni ed il cane. Cause del rigo da dettagliare. L’è stato. (foto: tratta da Google naps, non strettamente connessa alla notizia) L'articoloin ununa proviene da Noi Notizie..

Advertising

occhio_notizie : La tragedia di #Taranto - cronaca_news : Taranto, incendio in appartamento: morta una donna di 90 anni, in salvo il nipotino - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #taranto, insegnante in pensione muore in casa: intrappolata in un #incendio - leggoit : #taranto, insegnante in pensione muore in casa: intrappolata in un #incendio - TgrRaiPuglia : Evacuato l'edifico al civico 468 di viale Magna Grecia a Taranto. In salvo un nipote della donna -