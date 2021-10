Supercoppa | Conegliano insuperabile | battuta Novara 3 - 1

Advertising

zazoomblog : Volley Conegliano vince la Supercoppa Italiana! Egonu e compagne firmano il poker Novara battuta 3-1 - #Volley… - Enzobruno9 : RT @vitasportivait: ?? #Volley | #Supercoppa ???? #ConeglianoNovara 3??-1?? (23-25; 29-27; 25-15; 26-24). @ImocoVolley vince il primo trofe… - vitasportivait : ?? #Volley | #Supercoppa ???? #ConeglianoNovara 3??-1?? (23-25; 29-27; 25-15; 26-24). @ImocoVolley vince il primo t… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: .@LegaVolleyFem: Conegliano insuperabile, battuta #Novara 3-1 - Gazzetta_it : .@LegaVolleyFem: Conegliano insuperabile, battuta #Novara 3-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Conegliano

OA Sport

- Novara 3 - 1 (23 - 25, 29 - 27, 25 - 15, 26 - 24) ? Arriva la quartaconsecutiva e l'ennesimo trofeo per l'Imoco(non perde una finale dalla Champions 2019) che inizia la stagione 21 - 22 mantenendo intatta la lunghissima imbattibilità con la ...Siamo dunque impazienti di ripartire con il grande volley e in primis ora diamo il via alla: la direttaNovara comincia! DIRETTA/ Italia Slovenia (risultato finale 3 - 2): siamo ...La cronaca di Imoco Conegliano-Igor Novara, Supercoppa 2021 di volley femminile: le Pantere vincono 3-1 e conquistato la 65esima vittoria di fila.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AVVISO: POSSIBILI PROBLEMI TECNICI IN SERATA IL LIVE SCORING PUNTO A PUNTO DI CONEGLIANO-NOVARA 19:48 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozio ...