NASCAR Truck Series | Talladega | Tate Fogleman vince per la prima volta in carriera

Leggi su oasport

(Di sabato 2 ottobre 2021)Fogleman (Young’s Motorsports) sopravvive ae vince per lanella. Il #12 del gruppo svetta all’overtime al termine di una prova che ha visto molti colpi di scena tra i piloti che si contendono i Playoffs 2021. Ben Rhodes #99 ed il ThorSport Racing hanno gestito i primi passaggi di una prova chiave nella lotta per il titolo. La formazione che ha dominato in quel di Las Vegas settimana scorsa ha provato con Rhodes e Matt Crafton #88 a mettere tutti in riga sin dall’inizio formando il primo ‘treno’ di giornata nella linea interna. John Hunter Nemechek (Kyle Busch Motorsport #4) ha provato a spezzare lo strapotere del ThorSport Racing negli ultimi passaggi della Stage 1. Il campione della regular season ha ceduto ad Austin ...