“Ho abortito quando avevo 15 anni” il dolore incancellabile del’amatissima attrice

Uma Thurman, in un recente articolo, ha confessato un triste episodio del suo passato. Ecco qual è ildell'amatissima. L'Uma Thurman, nota al grande pubblico per aver recitato in Kill Bill e in molti altri film di successo, vive una vita felice e ricca di soddisfazioni. Nel suo passato, però, si cela

...in casa alle ore 12 - 12.15 è però stata constata dalla vicina Fatima al suo rientro a casa... non aveva più rapporti sessuali con lui, avevavolontariamente un figlio suo, non gli ......in casa alle ore 12 - 12.15 è però stata constata dalla vicina Fatima al suo rientro a casa... non aveva più rapporti sessuali con lui, avevavolontariamente un figlio suo, non gli ...Nell'op-ed racconta di quando, a 15 anni, viveva in Europa «su una valigia» cercando di lavorare nel cinema. Scegliere di non tenere il bambino allora mi ha permesso di diventare la madre che volevo e ...Uma Thurman si schiera con le donne in Texas e racconta per la prima volta di aver abortito quando aveva solo 15 anni.