Gianna Nannini è lesbica? Il suo coming out in un' intervista

Leggi su movieplayer

(Di sabato 2 ottobre 2021), durante un'del Corriere della Sera, ha fattoout, mettendo a tacere per sempre tutte le dicerie inerenti al suo orientamento sessuale., durante un'recente del Corriere della Sera, ha fattoout, un termine che lei stessa ha dichiarato di odiare profondamente: "Al termine 'out', che ghettizza, ho sempre preferito la parola 'libertà'. Alla parola 'gay' preferisco 'fr**io'. Chi è libero nel linguaggio è libero dentro". La celebre rocker toscana ha rivelato di essere pansessuale durante l', mettendo a tacere una volta per tutte le indiscrezioni relative al suo orientamento sessuale: "Ho sempre rivendicato la mia libertà. La mia prima volta è ...