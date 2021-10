Elezioni comunali: orari, mascherine, green pass, documenti. Guida pratica al voto (Di sabato 2 ottobre 2021) Ancora qualche ora e poi riapriranno ufficialmente le urne italiane. Domani e lunedì, 3 e 4 ottobre, più di 12 milioni di italiani (tra cui 136.329 neo maggiorenni al voto per la prima... Leggi su ilmattino (Di sabato 2 ottobre 2021) Ancora qualche ora e poi riapriranno ufficialmente le urne italiane. Domani e lunedì, 3 e 4 ottobre, più di 12 milioni di italiani (tra cui 136.329 neo maggiorenni alper la prima...

Advertising

fattoquotidiano : GLI IMPRESENTABILI La commissione parlamentare Antimafia presieduta da Nicola Morra ha pubblicato la lista dei can… - repubblica : Elezioni comunali, la posta in gioco dei leader alle urne - Open_gol : Almeno uno dei sostenitori del sindaco uscente, considerato vicino a Casapound, avrebbe aggredito un avversario gri… - stefanoangelori : Scrivi Stefano Rizzi nelle tue preferenze. Scheda blu, per il consiglio comunale di Milano e scheda verde, per il M… - sologiuma : RT @BrianoGianluca: Elezioni comunali, l’Antimafia pubblica i nomi di nove “impresentabili”: quattro sono a Roma (tra cui De Vito). In Cala… -