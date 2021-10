Valeria Graci | «Quando mi diceva “non vali niente” e io ci credevo»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 1 ottobre 2021) «Eleganza e verità». Valeria Graci chiede di poter riassumere in due sole parole gli impulsi che, negli anni, sono stati motore di ogni sua azione. «Non ho mai sbraitato in televisione. Non ho mai voluto sfruttare o spettacolarizzare nulla del mio privato, né le gioie né i dolori», spiega. «Questo, perché ho sempre amato concentrarmi sul mio lavoro, definirmi un’operaia dello spettacolo, avere la forza di rimanere me stessa»: fedele a una donna che la famiglia e gli amici non fatichino a riconoscere. «Sono circondata dalle stesse persone di sempre, sono la Valeria che sono stata a scuola, ho le stesse amiche da venticinque anni e nessuna fa il mio lavoro». La comica lo dice con entusiasmo, consapevole di quante difficoltà la fama possa portare. C’è coscienza, nelle sue parole, la consapevolezza di aver saputo tenere i piedi ben fermi sulla terra. E c’è, a tratti, una punta di amarezza. Perché quella stessa caparbietà che l’ha tenuta ancorata agli affetti di sempre si è trasformata in un’arma a doppio taglio, nel momento del bisogno, quello ha deciso di denunciare l’uomo con il quale credeva avrebbe passato il resto della sua vita: «Tre figli, un cane, una casa in campagna». «A Verissimo, ho deciso di rendere pubblica la mia vicenda» squarciando il velo sotto il quale ancora risiede la violenza verbale, psicologica, quella forma di abuso che ti consuma dentro, senza che altri fuori possano vederne i segni. «La mia riservatezza, la mia forza nel privato, ha fatto sì che tanti si stupissero. Il pubblico non si aspettava che una come me potesse aver vissuto una vicenda comune a tante donne. Ma io e quelle donne non siamo diverse. Bisogna che tutto questo sia riportato alla normalità. La violenza colpisce tutti. Io sono stata solo un po’ più fortunata degli altri».