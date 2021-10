Star In The Star, polemica No Vax: “Perché darle visibilità?” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. polemica “No Vax” a Star In The Star. Sul web, gli utenti si domandano come sia possibile che alla concorrente venga data ancora visibilità Una nuova puntata di Star In The Star è andata in onda ieri sera giovedì 30 settembre, su Canale 5. Il terzo appuntamento dello show condotto da Ilary Blasi, in cui una decina Leggi su youmovies (Di venerdì 1 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.“No Vax” aIn The. Sul web, gli utenti si domandano come sia possibile che alla concorrente venga data ancoraUna nuova puntata diIn Theè andata in onda ieri sera giovedì 30 settembre, su Canale 5. Il terzo appuntamento dello show condotto da Ilary Blasi, in cui una decina

Advertising

zazoomblog : Star in the Star dietro a Madonna c’è Daniela Martani: polemica con i giudici - #dietro #Madonna #Daniela #Martani… - SerieTvserie : Star in the star: cast, puntate, eliminati e tutte le informazioni - blogtivvu : #StarintheStar, eliminati e indizi ultime maschere: ecco quando chiude - CorriereCitta : Star in the Star, chi è stato eliminato ieri 30 settembre 2021 e quando la prossima puntata in diretta tv… - CorriereCitta : #Ascoltitv giovedì 30 settembre 2021: Fino all'ultimo battito, Dritto e Rovescio, Lazio-Lokomotiv Mosca, Star in th… -