Star in the Star, 'Daniela Martani è Madonna': la eliminano e lei si infuria. Pucci: "Esci con più decoro" (Di venerdì 1 ottobre 2021) Daniela Martani è Madonna. Non è un film surreale ma il personaggio che la ex naufraga dell'Isola dei Famosi e pasionaria vegana ha interpretato a Star in the Star, programma Mediaset che secondo alcuni sarebbe una via di mezzo nemmeno troppo riuscita tra Tale e Quale Show e Il cantante Mascherato. Martani nei panni di Madonna è stata eliminata (insieme ad Adriano Pappalardo che "era Zucchero") ma non l'ha presa bene. "Avete pregiudizi nei confronti dei cantanti stranieri, gli avete fatti fuori tutti tranne a Lady Gaga. Sì, sono molto polemica". Dei tre giurati, Claudio Amendola, Marcella Bella, Andrea Pucci ha replicato proprio il comico: "Noi non sappiamo chi sei, giusto che tu ti risenta però usciresti con più decoro se accettassi queste ..."

