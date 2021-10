Padova, partecipa al corteo No vax e si contagia: «Se n’è andata e non l’ho più rivista, spero sia in quarantena» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Aveva partecipato al corteo di circa 4.000 persone No-vax a Padova dello scorso 26 settembre senza rispettare il distanziamento interpersonale e senza indossare la mascherina. Dopo pochi giorni, però, una donna ha iniziato ad accusare i sintomi di un forte raffreddore. Ma non si trattava di un semplice raffreddore, bensì di contagio da Coronavirus. Si è sottoposta a tampone in farmacia e ha scoperto di essere positiva al virus. Il presidente dei Farmacisti non titolari di Padova, il dottor Andrea Collesei, che ha processato il tampone della donna, ha raccontato l’episodio a Il Messaggero, sottolineando come abbia cercato di ricostruire la possibile catena dei contagi: «Ho caricato il referto sul portale della Regione per la tracciabilità e ho chiesto alla paziente se avesse sintomi: ha risposto di essere raffreddata, ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 ottobre 2021) Avevato aldi circa 4.000 persone No-vax adello scorso 26 settembre senza rispettare il distanziamento interpersonale e senza indossare la mascherina. Dopo pochi giorni, però, una donna ha iniziato ad accusare i sintomi di un forte raffreddore. Ma non si trattava di un semplice raffreddore, bensì di contagio da Coronavirus. Si è sottoposta a tampone in farmacia e ha scoperto di essere positiva al virus. Il presidente dei Farmacisti non titolari di, il dottor Andrea Collesei, che ha processato il tampone della donna, ha raccontato l’episodio a Il Messaggero, sottolineando come abbia cercato di ricostruire la possibile catena dei contagi: «Ho caricato il referto sul portale della Regione per la tracciabilità e ho chiesto alla paziente se avesse sintomi: ha risposto di essere raffreddata, ...

