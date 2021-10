Le sneaker da non farsi scappare adesso

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Con l'autunno sono in arrivo tante nuoves. D'altra parte, la voglia di inserire nel guardaroba qualche nuovo modello per affrontare la mezza stagione con piglio è più forte che mai. Tra riedizioni iconiche, interpretazioni inedite e versioni deluxe, ecco su quali modelli puntare secondo noi di Gq. Saucony Originals Continuano con slancio i drop delle Shadow 6000 di Saucony Originals che celebrano i 30 anni dall'uscita del primo modello. L'ultimo è Destination Unknown, una versione in limited edition che unisce dettagli neon a una palette classica e tenue per un risultato passe-partout. L'armatura della tomaia e? costruita con un intreccio di pannelli in premium suede e premium leather, arricchiti da dettagli come inserti riflettenti, puntale microforato e sottili stitching a contrasto sull'avampiede. Come nei predecessori, l’intersuola è realizzata in PWRRUN, ...