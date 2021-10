Giappone | migliora l’indice Tankan nel 3° trimestre

(Di venerdì 1 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sentiment inmento per le impresesi. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla bank of Japan. Nel 3°relativo alle grandi imprese della manifattura è salito infatti a 18 punti da 14 punti anche e risulta superiore alle attese (13 punti). Quello delle grandi imprese non manifatturiere si è attestato a 2 punti da 1 punto e si confronta con i 3 punti attesi, mentre quello delle piccole imprese manifatturiere passa a -3 da -7 (atteso -9) e delle PMI non manifatturiere a -10 da -9 (atteso -11). Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste. L’incremento ha indotto anche unmento delle aspettative future, conper le grandi ...

Sentiment in miglioramento per le imprese giapponesi. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dalla bank of Japan. Nel 3° trimestre, l'indice Tankan relativo alle grandi imprese della manifattura è ...