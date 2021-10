Commisso: "Il Napoli deve perdere, meglio se contro di noi" (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un'intervista a Mediacom. Tra i tanti temi toccati, ovviamente qualche parola in vista della sfida di domenica contro il Napoli: "Napoli? Ai fiorentini dico: facciamo i bravi, per essere rispettati dobbiamo rispettare gli altri. Lo ribadisco, voglio un clima bello, anche se si perde, non voglio vedere quanto visto con l’Atalanta. Certo bisogna incoraggiare i ragazzi a fare una bella partita, ma il risultato che verrà ci prenderemo. Ogni tanto il Napoli deve perdere, meglio con noi che con qualcun altro. Sarò qui a vederla". Commisso-Fiorentina-Napoli "Obiettivo? Il nostro obiettivo è la parte sinistra della classifica, finora siamo andati ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha rilasciato un'intervista a Mediacom. Tra i tanti temi toccati, ovviamente qualche parola in vista della sfida di domenicail: "? Ai fiorentini dico: facciamo i bravi, per essere rispettati dobbiamo rispettare gli altri. Lo ribadisco, voglio un clima bello, anche se si perde, non voglio vedere quanto visto con l’Atalanta. Certo bisogna incoraggiare i ragazzi a fare una bella partita, ma il risultato che verrà ci prenderemo. Ogni tanto ilcon noi che con qualcun altro. Sarò qui a vederla".-Fiorentina-"Obiettivo? Il nostro obiettivo è la parte sinistra della classifica, finora siamo andati ...

