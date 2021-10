Calcio | Pelè dimesso dall’ospedale dopo un mese | “Felice di essere tornato a casa”

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il mondo deltira un sospiro di sollievo per. Il campionissimo brasiliano era ricoverato dallo scorso 31 agosto nell’ospedale Albert Einstein di San Paolo in vista di un’operazione per la rimozione di un tumore al colon avvenuta pochi giorni, ma poche ore fa è arrivata la notizia delle sue dimissioni dal nosocomio brasiliano. Edson Arantes do Nascimento, ottantuno anni il prossimo 23 ottobre e tre volte campione del mondo nel 1958, 1962 e 1970, è dunque. In un comunicato, i medici dell’ospedale hanno dichiarato che l’ex calciatore dovrà continuare la chemioterapia, ma che è in condizioni stabili. Anche la figlia, in un post sul suo profilo personale, ha annunciato che il padre eraabbastanza in forze per poter proseguire a...