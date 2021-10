Battlefield 2042 bannerà permanentemente i cheater senza preavviso o sospensione (Di venerdì 1 ottobre 2021) DICE sembra prendere molto sul serio la salute della community di Battlefield 2042, dato che lo sviluppatore ha delineato una serie di iniziative progettate per mantenerla accogliente, nonché diversi modi per contrastare i cheater. Per cominciare, Battlefield 2042 farà affidamento sul popolare servizio Easy-Anti Cheat (EAC) per rilevare e bannare i cheater. EAC viene utilizzato da Apex Legends e molti altri giochi online. Easy-Anti Cheat sarà attivo anche durante la prossima beta. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 ottobre 2021) DICE sembra prendere molto sul serio la salute della community di, dato che lo sviluppatore ha delineato una serie di iniziative progettate per mantenerla accogliente, nonché diversi modi per contrastare i. Per cominciare,farà affidamento sul popolare servizio Easy-Anti Cheat (EAC) per rilevare e bannare i. EAC viene utilizzato da Apex Legends e molti altri giochi online. Easy-Anti Cheat sarà attivo anche durante la prossima beta. Leggi altro...

