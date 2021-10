Barcellona, Koeman: “Esonero? Nessuna comunicazione, ma può esser vero” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ronald Koeman ha presieduto la conferenza stampa antecedente ad Atletico Madrid-Barcellona, big match valevole per la Liga spagnola, potenzialmente decisivo per il rapporto tra il tecnico olandese e il club catalano. Rapporti ai minimi termini tra l’allenatore dei Paesi Bassi e Joan Laporta, presidente del club; il rendimento recente della compagine blaugrana e una distanza di vedute evidentemente profonda potrebbero portare all’imminente allontanamento della guida tecnica. Situazione rovente, tuttavia Koeman ha palesato una certa serenità ai microfoni della stampa iberica: “Il club non mi ha comunicato nulla. Ho saputo che il presidente è stato al Centro Sportivo stamane, ma non ho parlato con lui. Non so se sarò esonerato, magari può esser vero. Dobbiamo ottenere un risultato positivo contro ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ronaldha presieduto la conferenza stampa antecedente ad Atletico Madrid-, big match valevole per la Liga spagnola, potenzialmente decisivo per il rapporto tra il tecnico olandese e il club catalano. Rapporti ai minimi termini tra l’allenatore dei Paesi Bassi e Joan Laporta, presidente del club; il rendimento recente della compagine blaugrana e una distanza di vedute evidentemente profonda potrebbero portare all’imminente allontanamento della guida tecnica. Situazione rovente, tuttaviaha palesato una certa serenità ai microfoni della stampa iberica: “Il club non mi ha comunicato nulla. Ho saputo che il presidente è stato al Centro Sportivo stamane, ma non ho parlato con lui. Non so se sarò esonerato, magari può. Dobbiamo ottenere un risultato positivo contro ...

