Anzio | forte odore acre | evacuata una scuola | alcuni bimbi e una maestra in Ospedale per accertamenti

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Una camionetta dei vigili del fuoco, un’ambulanza fuori lae la decisione di far evacuare l’intero istituto. Stiamo parlando delladell’infanzia Angelita di, che pochi minuti fa è stata. Tutti i piccoli, le maestre e il personale hanno dovuto lasciare la struttura. Il motivo? Stando a quanto apprende la nostra redazione, unha invaso le classi, ma fortunatamente è esclusa la presenza di gas. Da quanto ci hanno spiegato i Vigili del Fuoco, lì intorno, dove si trova la, ci sono dei terreni ed è probabile che siano state usate delle sostanze, che abbiano poi causato l’che è stato percepito questa mattina, che ha reso l’aria quasi ...

