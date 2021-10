Alex Belli difende Soleil e racconta cosa gli hanno detto in confessionale: “Sei caduta nella trappola” (Di venerdì 1 ottobre 2021) nella casa del GF Vip ormai è ‘tutti contro una’ o quasi. Le donne sono tutte compatte contro Soleil Sorge, ma anche diversi gieffini le stanno seguendo. Al fianco dell’influencer però è rimasto Alex Belli. Ieri l’attore si è appartato con l’amica e le ha dato dei consigli. Alex ha anche rivelato che in confessionale gli avrebbero detto di “glissare” in merito alla lite avuta con il modello Samy Youssef. “Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro. Sei caduta nella loro trappola. – riporta Biccy.it – Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti. Così come a me ieri sera. Sono caduto in un tranello, ci sono cascato. Stamani quando sono entrato in ... Leggi su biccy (Di venerdì 1 ottobre 2021)casa del GF Vip ormai è ‘tutti contro una’ o quasi. Le donne sono tutte compatte controSorge, ma anche diversi gieffini le stanno seguendo. Al fianco dell’influencer però è rimasto. Ieri l’attore si è appartato con l’amica e le ha dato dei consigli.ha anche rivelato che ingli avrebberodi “glissare” in merito alla lite avuta con il modello Samy Youssef. “Io sono certo che la tua intenzione non era razzista e sono convinto che lo sanno anche loro. Seiloro. – riporta Biccy.it – Attenta a ogni mossa che fai, loro non aspettano altro che attaccarti. Così come a me ieri sera. Sono caduto in un tranello, ci sono cascato. Stamani quando sono entrato in ...

