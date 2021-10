Addio cellulare e copia cartacea green pass sempre a portata di mano con la card adesiva che velocizza i controlli (Di venerdì 1 ottobre 2021) (Bressanone 1 ottobre 2021) - Bressanone, 1° ottobre 2021 – In questi mesi di pandemia lo abbiamo imparato bene: il green pass è praticamente l'unica chiave che abbiamo per muoverci liberamente. Ormai in tutti i luoghi pubblici e anche in quelli lavorativi è indispensabile averlo sempre con sé e mostrarlo a chi lo richiede attraverso app sul cellulare o stampando una copia cartacea. Ora però è stata sviluppata un'alternativa molto pratica che mira a velocizzare anche il controllo. Si chiama Immune-ID, ed è una nuova soluzione ideata e realizzata dalla software house di Bressanone Vertical-Life. Si tratta di una scheda – molto simile ad una carta di credito - idrorepellente e resistente ai graffi che può essere facilmente tenuta nel portafoglio. Assieme alla scheda ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) (Bressanone 1 ottobre 2021) - Bressanone, 1° ottobre 2021 – In questi mesi di pandemia lo abbiamo imparato bene: ilè praticamente l'unica chiave che abbiamo per muoverci liberamente. Ormai in tutti i luoghi pubblici e anche in quelli lavorativi è indispensabile averlocon sé e mostrarlo a chi lo richiede attraverso app sulo stampando una. Ora però è stata sviluppata un'alternativa molto pratica che mira are anche il controllo. Si chiama Immune-ID, ed è una nuova soluzione ideata e realizzata dalla software house di Bressanone Vertical-Life. Si tratta di una scheda – molto simile ad una carta di credito - idrorepellente e resistente ai graffi che può essere facilmente tenuta nel portafoglio. Assieme alla scheda ...

