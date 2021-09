Vite al limite su Real Time: la storia di Robin e Garrett (Di giovedì 30 settembre 2021) Il giorno 18 marzo 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonisti Robin McKinley e Garrett Rogers. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna (Robin) e di suo nipote, figlio del fratello Chris: Garrett. Con un terribile lutto alle spalle (la perdita di un fratello sempre per problemi legati all’obesità) i due cercano di reagire. Vite al limite – Robin e Garrett Robin, la protagonista, ha 40 anni, vive a Meade nel Kansas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 294 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 30 settembre 2021) Il giorno 18 marzo 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 7 dialcon protagonistiMcKinley eRogers. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna () e di suo nipote, figlio del fratello Chris:. Con un terribile lutto alle spalle (la perdita di un fratello sempre per problemi legati all’obesità) i due cercano di reagire.al, la protagonista, ha 40 anni, vive a Meade nel Kansas, e all’inizio del suo percorso pesa ben 294 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan si ...

Advertising

SilBiaPsicologa : (Psico-FAQ) Il terapeuta di 'Vite al limite' fa sedute con paziente + moglie: sbaglia? - _colmionome_ : io: non ho amici :( sempre io: al posto di stare a divertirmi e conversare fuori con loro, me ne sto da parte, dopo… - andyrox73 : Ecco io mi mangio un gelato mi sa che prima o poi finisco a vite al limite #chilhavisto - Alessandro_Z9 : Lukaku è durato un mese ed è tornato il brocco dello utd, questo senza conte e pintus è da vite al limite. - tarmageddon21 : @Nom1_Cognom1 Ti direi di inviarmi il pasto pronto mensilmente ma finirei a Vite al Limite quindi fai come se non avessi detto nulla -