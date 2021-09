Advertising

Mediagol : Turris, Caneo: “Catania forte, serve attenzione. Match che ci dirà chi siamo” - NapoliToday : #Calcio Turris, Caneo verso la sfida di Catania: 'Affrontiamo un avversario forte, bisogna stare attenti'… - TSTARANTO : VIDEO Serie C/C: Turris, Caneo 'Catania? Non ho avuto bisogno di caricare i ragazzi' - Torrechannelit : Pregara Catania – Turris. Le parole di Caneo: “Siamo pronti ad affrontare il Catania.” - NotiziarioC : Turris, mister Caneo: «Avrei voluto più personalità dopo il 3-0» -

Ultime Notizie dalla rete : Turris Caneo

Dove invece troviamo ladi, che forte anche all'ultimo successo conseguito contro la Vibonese, non è affatto lontana dalle migliori del gruppo (Bari, Taranto e Monopoli). RISULTATI SERIE ...Risponderà laallenata da Brunocon un 3 - 4 - 3 così schierato dal primo minuto: Abagnale; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, ...“Il Catania è una squadra importante, una squadra forte e da questo punto di vista non devo caricare la squadra. Siamo pronti ad affrontare un Catania apparentemente in diffico ...Diretta Catania Turris. Streaming video e tv del match valevole per la sesta giornata d'andata del campionato di Serie C ...