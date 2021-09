Strudel boscaiolo | la ricetta di Barbara De Nigris

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ladellodalle ricette E’ sempre mezzogiorno diDe, unagolosa, rustica, unoripieno di salsiccia, funghi e formaggio. Dalle ricette E’ sempre mezzogiorno del 30 settembre 2021 un’idea perfetta per un aperitivo, come antipasto, per una cena o un pranzo. Una vera bontà che dobbiamo provare ma la pasta sfoglia magari la compriamo già pronta. Se invece abbiamo tempo e manualità possiamo fare la pasta sfoglia in casa seguendo ladiDe. Ecco come si fa locon salsiccia e funghi.diDe, laE’ ...