Star in the Star, dietrofront: nessuna chiusura per flop, Ilary Blasi procede senza intoppi

Star in the Star chiude per flop. Era questa la notizia trapelata la scorsa settimana e lanciata da TvBlog che aveva riportato l'indiscrezione che parlava di chiusura anticipata del programma di Ilary Blasi a causa dei bassi ascolti. Gli ascolti sono oggettivamente bassi (si parla di 11% di share a puntata), ma a quanto pare non così bassi da dover chiudere anzitempo. Pier Silvio Berlusconi avrà fatto i suoi calcoli ed avrà capito che il programma, seppur abbia suscitato scarso interesse nel pubblico, riesce a coprire tutti i costi del caso. Anche perché – senza Star in the Star in onda – il giovedì sera Canale 5 sarebbe costretta a mandare in replica qualche film che ...

