Spezia, Kovalenko in gruppo. Domani si opera Agudelo (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo Spezia si è allenato quest’oggi in vista del Verona: Kovalenko in gruppo, Domani si opera Agudelo. Il report completo Nuovo allenamento per lo Spezia sul terreno del Comunale di Follo in preparazione al match di domenica contro il Verona. Dopo il consueto riscaldamento, i ragazzi di mister Thiago Motta hanno svolto una serie di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Buone notizie per Kovalenko che torna finalmente in gruppo; lavoro differenziato per Erlic. Proseguono nel proprio percorso di recupero Maggiore, Colley e Reca. Infine, Agudelo verrà sottoposto Domani all’ospedale San Raffaele di Milano ad un intervento di stabilizzazione della frattura al V metatarso. Per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Losi è allenato quest’oggi in vista del Verona:insi. Il report completo Nuovo allenamento per losul terreno del Comunale di Follo in preparazione al match di domenica contro il Verona. Dopo il consueto riscaldamento, i ragazzi di mister Thiago Motta hanno svolto una serie di torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella finale. Buone notizie perche torna finalmente in; lavoro differenziato per Erlic. Proseguono nel proprio percorso di recupero Maggiore, Colley e Reca. Infine,verrà sottopostoall’ospedale San Raffaele di Milano ad un intervento di stabilizzazione della frattura al V metatarso. Per ...

