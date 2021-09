Roma senza problemi in Conference, Zorya battuto 3-0 (Di giovedì 30 settembre 2021) ZAPORIZHIA (UCRAINA) (ITALPRESS) – La Roma fa turnover e vince la seconda partita su due in Conference League. Dopo la sconfitta nel derby, la squadra di Josè Mourinho riparte, batte 3-0 lo Zorya a Zaporizhia e si regala il punteggio pieno nel girone con sei punti, otto gol fatti e uno solo subito. L’allenatore portoghese conferma solo quattro giocatori scesi in campo al derby: oltre a Rui Patricio giocano Cristante, Ibanez ed El Shaarawy mentre Pellegrini torna dal 1? dopo la squalifica in campionato. Bocciati nuovamente Diawara e Villar con Darboe all’esordio stagionale. E’ proprio il 2001 a dare il via all’azione dell’1-0: assist perfetto in profondità per El Shaarawy che salta Matsapura e appoggia in rete. La Roma abbassa i ritmi e sembra quasi concedere l’iniziativa allo Zorya che però fatica ad ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 settembre 2021) ZAPORIZHIA (UCRAINA) (ITALPRESS) – Lafa turnover e vince la seconda partita su due inLeague. Dopo la sconfitta nel derby, la squadra di Josè Mourinho riparte, batte 3-0 loa Zaporizhia e si regala il punteggio pieno nel girone con sei punti, otto gol fatti e uno solo subito. L’allenatore portoghese conferma solo quattro giocatori scesi in campo al derby: oltre a Rui Patricio giocano Cristante, Ibanez ed El Shaarawy mentre Pellegrini torna dal 1? dopo la squalifica in campionato. Bocciati nuovamente Diawara e Villar con Darboe all’esordio stagionale. E’ proprio il 2001 a dare il via all’azione dell’1-0: assist perfetto in profondità per El Shaarawy che salta Matsapura e appoggia in rete. Laabbassa i ritmi e sembra quasi concedere l’iniziativa alloche però fatica ad ...

