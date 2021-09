Rifiuti | Gava | ' Parte missione economia circolare | velocità elemento strategico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Un miliardo e 500 milioni di euro per nuovi impianti per la gestione deie per l'ammodernamento di impianti esistenti, 600 milioni per progetti 'faro' di. Sono stati pubblicati, puntuali con il cronoprogramma del Pnrr, i decreti che avviano le procedure per lo stanziamento ed entro 15 giorni arriveranno i bandi pubblici". Così Vannia, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento ambiente della Lega, nel corso del suo intervento alla presentazione del Rapporto di Sostenibilità Conou. "Tre linee di intervento: miglioramento della raccolta differenziata, ammodernamento di impianti esistenti e realizzazione di impianti innovativi di riciclaggio in particolare per lo smaltimento di fanghi di acque reflue, idi pelletteria ...